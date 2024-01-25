РФ використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Аналітики навели слова голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що в ньому були українські військовополонені, і закликав призупинити обмін військовополоненими на невизначений термін.

Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив українську "внутрішньополітичну боротьбу" у сприянні катастрофі. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який зараз перебуває в Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН (РБ ООН), закликав до термінового скликання РБ ООН для розгляду катастрофи та звинуватив Україну в тероризмі.

"Такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та викликати недовіру до українського уряду, що узгоджується з кількома іншими інформаційними зусиллями Росії, спрямованими на послаблення України всередині країни", - йдеться у повідомленні.

Припускається, що обмін військовополоненими є делікатною темою як в Росії, так і в Україні, і риторичні згадки військовополонених викликають передбачувано емоційну реакцію.

Крім того, російські офіційні особи висунули необґрунтовані заяви про те, що Україна вразила Іл-76 ракетними системами, наданими США чи Німеччиною, ймовірно, намагаючись перешкодити західним партнерам України надавати Україні критичні системи ППО, необхідні для подальшої оборони.