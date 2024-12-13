Верещук попередила, що росіяни запустили фейки щодо обміну полоненими

Про це Ірина Верещук написала у Telegram.

"Росіяни кажуть, що вони хочуть обміняти понад 600 військовополонених, а ми нібито відмовляємось. Також кажуть, що нібито просять нас відкрити гуманітарний коридор на Курщині для їхніх цивільних, а ми не даємо", - повідомила заступниця керівника ОП.

Верещук запевнила, що росіяни не звертались ані до нашого Координаційного штабу з питань військовополонених, ані до Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо можливого обміну.

Представники РФ також не зверталися щодо гуманітарного коридору на Курщині, ані до української сторони, ані до МКЧХ.

"Тобто, все це неправда. Якщо звернення надійдуть, вони, звісно, будуть належним чином опрацьовані. А поки що це просто банальні медійні маніпуляції з метою спотворення суспільної думки в Україні та в країнах-партнерах", - йдеться у повідомленні.