Колаборанти на ТОТ просять у Кремля додаткову охорону після операцій з ліквідації ворогів України, - Спротив

Про це повідомляє Центра національного спротиву.

Зазначено, що окупаційні адміністрації попросили в росіян додаткову охорону для своїх заступників і "очільників департаментів".

"Наразі посилену охорону мають головні гауляйтери, які самостійно не пересуваються, а той же Володимир Сальдо майже не з’являється на лівому березі Херсонщини, виконуючи роль вітрини якомога далі від бойових дій", - стверджують у ЦНС.

У повідомленні додають, що Москва не надаватиме охорону, оскільки "зрадники не є цінністю, окрім кількох фігур, всі інші є розхідним матеріалом і їх смерть для кремля навпаки є вигідною".

"Це дозволяє Москві створювати культ смерті й водночас замінити їх гастролерами з інших регіонів. Тому ніяка додаткова охорона надана не буде", - резюмує Спротив.