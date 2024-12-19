Колаборанти на ТОТ просять у Кремля додаткову охорону після операцій з ліквідації ворогів України, - Спротив
Керівництво російських адміністрацій на тимчасово окупованих територіях просить у Кремля додаткову охорону через вдалі операції з ліквідації ворогів України на ТОТ і в тилу РФ
Про це повідомляє Центра національного спротиву.
Зазначено, що окупаційні адміністрації попросили в росіян додаткову охорону для своїх заступників і "очільників департаментів".
"Наразі посилену охорону мають головні гауляйтери, які самостійно не пересуваються, а той же Володимир Сальдо майже не з’являється на лівому березі Херсонщини, виконуючи роль вітрини якомога далі від бойових дій", - стверджують у ЦНС.
У повідомленні додають, що Москва не надаватиме охорону, оскільки "зрадники не є цінністю, окрім кількох фігур, всі інші є розхідним матеріалом і їх смерть для кремля навпаки є вигідною".
"Це дозволяє Москві створювати культ смерті й водночас замінити їх гастролерами з інших регіонів. Тому ніяка додаткова охорона надана не буде", - резюмує Спротив.
- Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов. За цим стоїть СБУ.
- За день до цього Служба безпеки оголосила заочну підозру Ігорю Кирилову. За його наказом окупанти понад 4,8 тис. разів застосували хімбоєприпаси проти Сил оборони.
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