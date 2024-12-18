Франція підготувала бригаду для української армії та підготує ще одну

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі в Брюсселі з лідером Франції Емманюелем Макроном.

"Провів продуктивну зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили тет-а-тет ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії. Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони. Подякував за підготовку Францією однієї бригади для нашої армії, домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду. Розраховуємо, що інші партнери долучаться до цих зусиль і зроблять свій внесок у комплектування додаткових українських бригад", – написав Зеленський.

Він додав, що українська сторона продовжила "опрацювання ініціативи президента Макрона щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру". А також Емманюель під час зустрічі поінформував про комунікацію з іншими партнерами задля "реалізації необхідних кроків для досягнення миру".