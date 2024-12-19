Китай може бути залучений до переговорів України та РФ, але без провідної ролі, - Білий дім

Про це повідомляє "Голос Америки".

Салліван зауважив, що ідея обраного президента США Дональда Трампа про те, що Пекін міг би взяти участь у виробленні умов справедливого миру в Україні, "не божевільна".

"З іншого боку, ви не хочете, щоб Китай диктував умови в Україні, і ви не хочете, щоб він став домінуючим посередником на європейській арені", – підкреслив радник з нацбезпеки.

Читайте також: План Трампа: швидкість — не та категорія, яка точно веде до успіху

Він також пригадав, що в Києві хотіли залучити КНР до мирних переговорів, однак українську владу стурбували деякі інші китайські ініціативи. Зокрема, президент Володимир Зеленський критикував пропозицію Пекіна зняти економічні санкції з РФ.

Водночас Салліван наголосив, що потрібно обговорити з українцями й європейцями, яку "роль у пошуку миру може зіграти Китай".

"Тож постає питання, яким способом вони можуть долучитися – як постійний член Ради Безпеки, як значний гравець на світовій арені, як одна з небагатьох країн, до яких Росії довелося б прислухатися, якби Китай дійсно висловився", – додав він.

6 грудня у Китаї заявили, що міжнародна спільнота має допомогти створити умови для "поновлення прямих переговорів" між Києвом та Москвою.





