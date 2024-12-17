Постпред Росії в ООН Небензя заявив, що Москву не влаштовують схеми із "заморожуванням конфлікту" в Україні
Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва не погодиться на заморожування війни з Україною
Про це Небензя сказав під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН 16 грудня, повідомляє його заступник Дмитро Полянський в telegram.
"Жодні схеми із заморожуванням конфлікту Росію не влаштують. Ми на прикладі з Мінськими угодами сповна переконалися в тому, що ні Заходу, ні київській "хунті" не можна вірити і добре розуміємо, що мета цієї "вправи" — дати київському "режиму" настільки необхідний перепочинок на полі бою, щоб переозброїтися та "зализати рани", - наголосив Небензя.
Він додав, що не може бути й мови про будь-яку роль НАТО у врегулюванні української "кризи".
"Альянс і перспектива членства в ньому України від самого початку були частиною проблеми, а не частиною її вирішення", - зазначив Небензя.
Він нагадав, що умови припинення війни у червні оприлюднив російський диктатор Володимир Путін, який зажадав від України повного виведення військ з частково окупованих РФ Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
"Наші умови щодо припинення "конфлікту" зрозумілі та логічні та не мають нічого спільного з тими сурогатними формулами, які не усувають загрозу для Росії, що походить від київського "режиму", які останнім часом все частіше висувають західні союзники Києва", - підсумував Небензя.
- 16 грудня Дональд Трамп заявив про досягнення "невеликого прогресу" щодо припинення війни Росії проти України.
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