"Будемо робити все, аби в 2025 році переходити до дипломатії", - Зеленський

Про це він заявив у Брюсселі на пресконференції, передає "Радіо Свобода".

"Ми забезпечені фінансово на наступний рік. Вважаю, що це також посилює Україну. Але не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків", - сказав Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що в наступному році Україна "буде робити все", аби "вийшло нам бути сильними і вже переходити до дипломатії".