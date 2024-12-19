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"Будемо робити все, аби в 2025 році переходити до дипломатії", - Зеленський

Дар'я Куркіна
19 грудня, 2024 четвер
04:38
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна наразі недостатньо сильна для "тих чи інших дипломатичних кроків", однак фінансово забезпечена на 2025 рік

Зміст

Про це він заявив у Брюсселі на пресконференції, передає "Радіо Свобода". 

"Ми забезпечені фінансово на наступний рік. Вважаю, що це також посилює Україну. Але не все виконано, щоб сказати, що Україна сильна для тих чи інших дипломатичних кроків", - сказав Зеленський. 

Водночас президент підкреслив, що в наступному році Україна "буде робити все", аби "вийшло нам бути сильними і вже переходити до дипломатії". 

"Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни, тому будемо розбиратися. В будь-якому випадку з нашого боку ми зробимо все, щоб закінчити цю війну справедливо для нас, для України", - наголосив він.  

  • 18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, аби зустрітися з низкою європейських партнерів та взяти участь у засіданні Європейської ради.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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