"Є позитив": Зеленський про дискусії щодо ймовірності миротворчих військ в Україні

"Що стосується миротворців, ми проговорювали з Емманюелем його давніші ідеї. Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі", - сказав Зеленський.

"Я позитивно сприймаю, що Емманюель вже мав контакти з деякими лідерами. Поки що не хочу говорити деталі, бо ми в процесі. І я бачу, що є вже позитив від деяких людей щодо цього", - додав глава держави.