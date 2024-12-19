"Є позитив": Зеленський про дискусії щодо ймовірності миротворчих військ в Україні
Президент Володимир Зеленський розповів, що є позитивні зрушення в дискусіях щодо можливості розміщення в Україні миротворчих військ. Це питання він також обговорював з французьким колегою Емманюелем Макроном у Брюсселі
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Що стосується миротворців, ми проговорювали з Емманюелем його давніші ідеї. Ми підтримуємо ідею посилення України, і ви це розумієте. Питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі", - сказав Зеленський.
Водночас український президент підкреслив, що це "непростий процес".
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"Я позитивно сприймаю, що Емманюель вже мав контакти з деякими лідерами. Поки що не хочу говорити деталі, бо ми в процесі. І я бачу, що є вже позитив від деяких людей щодо цього", - додав глава держави.
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