Митниця США затримала посилку РФ з трьома скіфськими мечами. Їх передали українському посольству
У вересні 2022 року на митниці США затримали посилку з РФ, у якій були три скіфські мечі VI-V ст. до н.е. та крем'яний наконечник сокири III тисячолітня до н.е.. Їх передали українському посольству в США
Про це інформує митниця США.
Зазначають, що три металеві мечі незаконно прибули з Росії, а наконечник сокири - з України. Представники українського уряду визначили предмети як надбання української спадщини.
"Митна та прикордонна служба США надзвичайно пишається тим, що зіграла важливу роль у конфіскації цих артефактів, які були вкрадені в народу України", - сказав директор оперативних підрозділів митно-прикордонної служби США Франсіс Руссо.
Посольство України в США зазначило, що американські митники з липня по вересень 2022 року затримали близько 20 вантажів з території Росії та з окупованих територій України. Вони надходили до США без належної документації та містили археологічні предмети.
Митники запідозрили, що предмети у деяких вантажах можуть мати приналежність до історії України. Тож відділ розслідувань та експертиз Департаменту внутрішньої безпеки США провів низку експертиз. Їхні результати вказували на те, що підозри є обґрунтованими.
"Для підтвердження результатів власних експертиз, американська сторона, через СЗР України, звернулась до Міністерства культури та інформаційної політики України, представники якого на даний час підтвердили, що речі мають українське походження", - ідеться в повідомленні.
Інститут археології України підтвердив, що у вантажах були три мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст. до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим). Також, за інформацією Інституту, крем'яна шліфована сокира III тисячолітня до н.е. належить до культури кулястих амфор ((ареал поширення Північно-Західна Україна).
Крім того, у вантажах були половецькі шаблі часів давньоруської держави ХІ-ХІІ сторіччя та багато іншого.
- 30 квітня 2022 року стало відомо, що з музею в окупованому Мелітополі рашисти вивозили скіфське золото.
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