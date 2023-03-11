Про це інформує митниця США.

Зазначають, що три металеві мечі незаконно прибули з Росії, а наконечник сокири - з України. Представники українського уряду визначили предмети як надбання української спадщини.

"Митна та прикордонна служба США надзвичайно пишається тим, що зіграла важливу роль у конфіскації цих артефактів, які були вкрадені в народу України", - сказав директор оперативних підрозділів митно-прикордонної служби США Франсіс Руссо.

Посольство України в США зазначило, що американські митники з липня по вересень 2022 року затримали близько 20 вантажів з території Росії та з окупованих територій України. Вони надходили до США без належної документації та містили археологічні предмети.

Митники запідозрили, що предмети у деяких вантажах можуть мати приналежність до історії України. Тож відділ розслідувань та експертиз Департаменту внутрішньої безпеки США провів низку експертиз. Їхні результати вказували на те, що підозри є обґрунтованими.

"Для підтвердження результатів власних експертиз, американська сторона, через СЗР України, звернулась до Міністерства культури та інформаційної політики України, представники якого на даний час підтвердили, що речі мають українське походження", - ідеться в повідомленні.

Інститут археології України підтвердив, що у вантажах були три мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст. до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим). Також, за інформацією Інституту, крем'яна шліфована сокира III тисячолітня до н.е. належить до культури кулястих амфор ((ареал поширення Північно-Західна Україна).

Крім того, у вантажах були половецькі шаблі часів давньоруської держави ХІ-ХІІ сторіччя та багато іншого.