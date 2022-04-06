"Мій батько сказав би, що він хотів би задушити їх. Без альтернатив", - Зеленський про реакцію російськомовних українців на звірства окупантів
Президент переконаний, що найбільше війська РФ вбили в Україні російськомовних людей, яких вони прийшли "захищати"
Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю турецькому телеканалу Habertürk.
Він заявив, що "люди, які там (у Маріуполі та Харкові. - Ред.), російськомовні, вони там ненавидять все російське. А ще декілька років тому вони вважали себе братами/сестрами, у них кордони… Зараз вони ненавидять і не розуміють, за що це – ракетами в цивільних людей. Сотні дітей загинули від прямого бомбардування".
Зеленський також розповів про реакцію власних батьків на звірства окупантів, зокрема у Бучі: "Запитайте моїх батьків, які прожили в Радянському Союзі. Російськомовні люди, які прожили своє життя в Радянському Союзі. Запитайте їх, щоб вони хотіли зробити з цими російськими військами, які прийшли захистити все російське. Я думаю, мій батько сказав би, що він хотів би задушити їх. Без альтернатив".
- Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю турецькому телеканалу Habertürk заявив, що в Україні росіяни повели себе як нацисти.
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