Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю турецькому телеканалу Habertürk.



Він заявив, що "люди, які там (у Маріуполі та Харкові. - Ред.), російськомовні, вони там ненавидять все російське. А ще декілька років тому вони вважали себе братами/сестрами, у них кордони… Зараз вони ненавидять і не розуміють, за що це – ракетами в цивільних людей. Сотні дітей загинули від прямого бомбардування".



Зеленський також розповів про реакцію власних батьків на звірства окупантів, зокрема у Бучі: "Запитайте моїх батьків, які прожили в Радянському Союзі. Російськомовні люди, які прожили своє життя в Радянському Союзі. Запитайте їх, щоб вони хотіли зробити з цими російськими військами, які прийшли захистити все російське. Я думаю, мій батько сказав би, що він хотів би задушити їх. Без альтернатив".

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю турецькому телеканалу Habertürk заявив, що в Україні росіяни повели себе як нацисти.