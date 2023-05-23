Між Австрією та Угорщиною назріває конфлікт через засуджених за контрабанду мігрантів
МЗС Австрії заявило про виклик посла Угорщини для отримання роз’яснень щодо повідомлень ЗМІ про дострокове звільнення сотень затриманих за перевезення незаконних мігрантів
Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Укрінформ.
"Останніми днями ми бачили багато повідомлень у ЗМІ про те, що Угорщина планує звільнити багато сотень осіб, засуджених за контрабанду людей. 21 травня я провів телефонну розмову з угорським колегою… І ми сьогодні (22 травня - Ред.) також викличемо в МЗС угорського посла з цього приводу. Ми хочемо від сусіда повного роз'яснення щодо того, про що повідомляють угорські ЗМІ – що сотні контрабандистів людей буде звільнено з аргументом, що утримувати іноземців у тюрмах занадто дорого", - сказав Шалленберг.
За його словами, такий крок суперечить, здавалося висловленій раніше Угорщиною позиції щодо незаконного переправлення людей.
"Ми хочемо повного роз’яснення, оскільки вважаємо це неправильним сигналом", - сказав глава австрійського зовнішньополітичного відомства.
Він також повідомив, що на вихідних МВС Австрії вжило заходів задля посилення прикордонного контролю з Угорщиною.
Відзначимо, наприкінці минулого місяця угорський уряд видав указ, згідно з яким іноземці, ув'язнені за перевезення незаконних мігрантів, будуть звільнені за умови залишення території Угорщини протягом 72 годин. Це рішення обґрунтовувалося тим, що утримання ув'язнених іноземних злочинців є занадто дорогим.
- Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що Угорщина відмовляється від ЧЄ-2024 з фігурного катання, начебто через війну в Україні, хоча, вочевидь, йдеться про деструктивну позицію Будапешта через блокування коштів з фонду ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе