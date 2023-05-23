Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Останніми днями ми бачили багато повідомлень у ЗМІ про те, що Угорщина планує звільнити багато сотень осіб, засуджених за контрабанду людей. 21 травня я провів телефонну розмову з угорським колегою… І ми сьогодні (22 травня - Ред.) також викличемо в МЗС угорського посла з цього приводу. Ми хочемо від сусіда повного роз'яснення щодо того, про що повідомляють угорські ЗМІ – що сотні контрабандистів людей буде звільнено з аргументом, що утримувати іноземців у тюрмах занадто дорого", - сказав Шалленберг.

За його словами, такий крок суперечить, здавалося висловленій раніше Угорщиною позиції щодо незаконного переправлення людей.

"Ми хочемо повного роз’яснення, оскільки вважаємо це неправильним сигналом", - сказав глава австрійського зовнішньополітичного відомства.

Він також повідомив, що на вихідних МВС Австрії вжило заходів задля посилення прикордонного контролю з Угорщиною.

Відзначимо, наприкінці минулого місяця угорський уряд видав указ, згідно з яким іноземці, ув'язнені за перевезення незаконних мігрантів, будуть звільнені за умови залишення території Угорщини протягом 72 годин. Це рішення обґрунтовувалося тим, що утримання ув'язнених іноземних злочинців є занадто дорогим.