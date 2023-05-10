В Угорщині заявили, що відмовляються від ЧЄ-2024 з фігурного катання через війну в Україні
Угорщина відмовилася від права на організацію чемпіонату Європи з фігурного катання у Будапешті у 2024 році через війну РФ проти України
Про це оголосила Угорська національної асоціації ковзанярського спорту.
"У зв’язку з тривалою війною по сусідству з нашою країною, її впливом на економіку та цінами на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт, Угорська національна асоціація ковзанярського спорту після тривалого розгляду відмовляється від чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду 2024 року", - йдеться у заяві.
В організації додали, що не мають для якісного проведення турніру належних фінансових ресурсів.
Чемпіонат Європи - 2023 року відбувся в Еспоо (Фінляндія), ЧЄ-2025 має пройти у Загребі (Хорватія).
- У липні 2022 року віцепрезидента Федерації фігурного катання України Віктора Петренка, який виступав на льодовому шоу в Росії, звільнили з посади.
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