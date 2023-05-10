Про це оголосила Угорська національної асоціації ковзанярського спорту.

"У зв’язку з тривалою війною по сусідству з нашою країною, її впливом на економіку та цінами на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт, Угорська національна асоціація ковзанярського спорту після тривалого розгляду відмовляється від чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду 2024 року", - йдеться у заяві.

В організації додали, що не мають для якісного проведення турніру належних фінансових ресурсів.

Чемпіонат Європи - 2023 року відбувся в Еспоо (Фінляндія), ЧЄ-2025 має пройти у Загребі (Хорватія).