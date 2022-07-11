Олімпійського чемпіона Петренка, який виступив у шоу дружини Пєскова, звільнили з посади у Федерації фігурного катання України
Віцепрезидента Федерації фігурного катання України Віктора Петренка, який виступав на льодовому шоу в Росії, звільнили з посади
Про це повідомляє Федерація фігурного катання.
У федерації стверджують, що Петренко ще 21 червня 2022 року надіслав прохання виключити його зі складу організації та скасувати посадові обов’язки, а 22 червня його клопотання задовольнили.
Проте, відповідні документи на сайті організації було опубліковано лише 10 липня, після того, як спалахнув скандал через виступ Петренка у льодовому шоу Тетяни Навки у Сочі.
53-річний Віктор Петренко є олімпійським чемпіоном-1992 та бронзовим медалістом Ігор-1988. Він займав посаду віцепрезидента Федерації фігурного катання.
Тетяна Навка народилася в Україні, але виступала за Росію. Вона є дружиною речника російського диктатора Володимира Путіна - Дмитра Пєскова.
- 8 липня Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу Навки, яке відбулося у Сочі.
- 10 липня скелетоніст Владислав Гераскевич розкритикував віцепрезидента Федерації фігурного катання України Віктора Петренка за виступ у Росії.
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