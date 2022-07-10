Про це Гераскевич написав у twitter.

"За три рублі продав неньку. Бридко. На п’ятому місяці повномасштабної війни Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських ігор-1992, взяв участь у льодовому шоу в Сочі - шоу Тетяни Навки, яка є дружиною Дмитра Пєскова. Це минуле українського фігурного катання, яке нарешті буде викинуте на смітник", - написав Гераскевич.

53-річний Віктор Петренко є олімпійським чемпіоном-1992 та бронзовим медалістом Ігор-1988. Наразі він займає посаду віцепрезидента Федерації фігурного катання.

23-річний Владислав Гераскевич - учасник двох Олімпіад у змаганнях зі скелетону.

Тетяна Навка народилася в Україні, але виступала за Росію. Вона є дружиною речника російського диктатора Володимира Путіна - Дмитра Пєскова.

8 липня Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу Навки, яке відбулося у Сочі.

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