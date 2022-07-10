За три рублі продав неньку: Гераскевич про виступ олімпійського чемпіона з України Петренка у шоу дружини Пєскова
Скелетоніст Владислав Гераскевич розкритикував віцепрезидента Федерації фігурного катання України Віктора Петренка за виступ у льодовому шоу Тетяни Навки у Росії
Про це Гераскевич написав у twitter.
"За три рублі продав неньку. Бридко. На п’ятому місяці повномасштабної війни Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських ігор-1992, взяв участь у льодовому шоу в Сочі - шоу Тетяни Навки, яка є дружиною Дмитра Пєскова. Це минуле українського фігурного катання, яке нарешті буде викинуте на смітник", - написав Гераскевич.
53-річний Віктор Петренко є олімпійським чемпіоном-1992 та бронзовим медалістом Ігор-1988. Наразі він займає посаду віцепрезидента Федерації фігурного катання.
23-річний Владислав Гераскевич - учасник двох Олімпіад у змаганнях зі скелетону.
Тетяна Навка народилася в Україні, але виступала за Росію. Вона є дружиною речника російського диктатора Володимира Путіна - Дмитра Пєскова.
- 8 липня Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу Навки, яке відбулося у Сочі.
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