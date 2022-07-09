Віцепрезидент Федерації фігурного катання Петренко виступив на шоу дружини Пєскова

Відео з виставою оприлюднено російськими спортивними ресурсами.

В постановці за мотивами однойменної казки Сергія Аксакова Петренко виконує роль "Купця", батька "Настєнькі". Її грає Каміла Валієва. Це та фігуристка, у якої було виявлено допінг на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Саме ж шоу створила та просуває дружина речника Кремля Дмитра Пєскова, українка за походженням Тетяна Навка. Особисто представляла вона свій проєкт та його учасників і цього разу, в Сочі.

Грав Віктор Петренко у шоу "Червоненька квіточка" на території РФ й раніше, про що свідчать афіши та матеріали з інстаграму спортсмена, але після 24 лютого, з початком повномасштабного російського вторгнення до України, це перша публічна поява Петренка в Росії.

В президії УФФК він координує міжнародну діяльність й має посаду другого віцепрезидента.

Проживає або у Конннектикуті, США, або в рідній Одесі.

Згідно із указом президента №456/2022, має призначену йому Володимиром Зеленським довічну президентську стипендію. Нині це близько 10 тис. грн.

До речі, після появи інформації про виступ Петренка у Сочі дані про нього зникли з розділу "Склад президії УФФК". Зараз там пусте місце.

Офіційних коментарів від Федерації наразі немає.

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