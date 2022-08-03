У The New York Times у своїй колонці Томас Фрідман зауважив, що уряд США не довіряє українській владі значно більше, ніж про це говорять публічно офіційні особи.

“У приватному порядку офіційні особи США набагато більше стурбовані керівництвом України, ніж вони видають. Між Білим домом і президентом України Володимиром Зеленським існує глибока недовіра — значно більше, ніж повідомлялося”, - пише Фрідман.

Так само про недовіру уряду США до української влади говорить і виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк. У статті для “Української правди” вона називає саме це причиною повільного постачання Україні зброї.

“Якщо в американського уряду є недовіра до країни, зокрема через високий рівень корупції, то передача оборонним силам цієї країни військових технологій та зброї буде вкрай обмежена або зупинена”, - зазначає експертка.

Каленюк зауважує, що в Америці довго вагалися, чи давати Україні сучасні артилерійські системи 155 калібру і лише публічний розголос звірств росіян у Бучі та Ірпені та тиск Конгресу змусили адміністрацію Байдена розпочати постачання.

При цьому експертка наголошує, що США передають Україні артилерію без цифрових систем контролю вогню та без технічної документації, необхідної для ремонту цієї техніки.

“Публічно можна знайти купу різних пояснень, чому так відбулося. Але є головна причина, над якою нам треба ґрунтовно працювати – американці не настільки довіряють українській владі, щоби передавати найсучасніші оборонні технології в повному обсязі”, - наголошує Каленюк.

Вона також зазначає, що незважаючи на недовіру з боку партнерів українська влада не поспішає виправляти ситуацію.

“Замість проведення прозорої реформи оборонних закупівель у Міністерстві оборони формується монополіст із торгівлі зброєю – державне підприємство “Агенція оборонних закупівель”. Кілька співрозмовників УП в оборонній сфері розповіли, що відповідальним за роботу цієї агенції є заступник міністра оборони, колишній бізнес-партнер Андрія Єрмака Денис Шарапов. За інформацією видання “Наші гроші”, Шарапов має репутацію торговця зброєю з корупційних часів експрезидента Віктора Януковича», - пише експертка.

Каленюк наголошує, що до біографії та дій Шарапова та загалом новоствореного держпідприємства найближчим часом буде прикуто увагу зокрема американських спецслужб. Оскільки американцям потрібно розуміти, наскільки Україна серйозно налаштована змінюватися та вибудовувати довіру до себе в дуже чутливому та грошовому секторі оборонних закупівель.