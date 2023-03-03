Між угрупованнями росіян, які намагаються оточити Бахмут, лише 5 кілометрів, - військовий аналітик Гетьман
За останню добу змінилась тактика у російських окупантів - вони не так активно намагаються оточити Бахмут з півночі та півдня, а витискати ЗСУ з міста
Про це в ефірі Еспресо заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.
"Там кожен день хлопці тримають оборону. За останню добу змінилась тактика у російських окупантів - вони не так активно намагаються оточити Бахмут з півночі та півдня. На півдні вони просунулись щонайменше на 10 км вздовж дороги М-03 і трохи менше на півночі. Між цими двома угрупованнями навколо Бахмута лише 5 кілометрів", - сказав він.
За словами Гетьмана, місто на захід від Бахмута перебуває під вогневим контролем не лише артилерії, а й мінометів.
"Останню добу росіяни почали битися не стільки за захоплення міста за цими напрямками, а намагаються витиснути українців безпосередньо з міста. Вони почали тиснути крок за кроком з сходу на захід, просуваючись в місті. Зараз тривають бої, тримаємо оборону", - підсумував аналітик.
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