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Міжнародні партнери підтримали Україну загалом на €170 млрд: хто дав найбільше

29 червня, 2023 четвер
16:13
Економіка

Міжнародні партнери виділили для України майже 170 млрд євро. Ця сума включає військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів та міжнародних організацій

Про це йдеться в дослідженні Кільського інституту світової економіки, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Донорами України стали 40 країн, а також європейські інституції, МВФ та Світовий банк. Приблизно половину всієї допомоги складає фінансова підтримка, 40% – військова, решта – це гуманітарна підтримка.

"Найбільшу військову підтримку Україна отримала від Сполучених Штатів. Сума військової допомоги від американських партнерів уже перевищила 43 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Європейський Союз став лідером у наданні фінансової допомоги.

До списку донорів також увійшли Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Китай, Японія, Норвегія, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Туреччина та Індія.

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