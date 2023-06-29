Про це йдеться в дослідженні Кільського інституту світової економіки, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Донорами України стали 40 країн, а також європейські інституції, МВФ та Світовий банк. Приблизно половину всієї допомоги складає фінансова підтримка, 40% – військова, решта – це гуманітарна підтримка.

"Найбільшу військову підтримку Україна отримала від Сполучених Штатів. Сума військової допомоги від американських партнерів уже перевищила 43 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Європейський Союз став лідером у наданні фінансової допомоги.

До списку донорів також увійшли Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Китай, Японія, Норвегія, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Туреччина та Індія.