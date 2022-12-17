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Міжнародний кримінальний суд завершив етап розслідування у справі про війну РФ проти Грузії

17 грудня, 2022 субота
13:39
Світ війна РФ проти Грузії

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан повідомив про завершення одного з етапів розслідування війни, яку Росія розпочала проти Грузії у 2008 році

Про це йдеться у заяві прокурора МКС.

Хан зазначив, що його офіс не проводитиме нових розслідувань стосовно ймовірної кримінальної відповідальності інших осіб чи дій у рамках ситуації в Грузії. Надалі там займатимуться справами, які вже перебувають на розгляді в МКС.

"Відповідно, за відсутності істотних змін в обставинах, етап розслідування ситуації в Грузії завершено. Я поінформував грузинську владу про це рішення", - проінформував прокурор МКС.

Це сталося вперше від заснування Міжнародного кримінального суду 20 років тому.

Утім Хан наголосив, що робота МКС в Грузії все ще "далека від завершення". Наразі суд спрямує всі зусилля на забезпечення успішного переслідування тих людей, щодо яких видали ордер на арешт.

"З початку розслідування мій Офіс вивчав докази, пов’язані з імовірними злочинами, скоєними всіма сторонами збройного конфлікту. Він виконував свою роботу незалежно, неупереджено та об’єктивно, у партнерстві з постраждалими, громадянським суспільством та за плідної співпраці з відповідними національними органами влади", - наголосив Хан.

Так 30 червня 2022 року Палата попереднього провадження і МКС за результатами розслідувань видали ордери на арешт трьох осіб, які причетні до збройного конфлікту в Грузії. Ідеться про Михайла Міндзаєва, Гамлета Гучмазова та Давіда Санакоєва. 

Причиною для видачі ордерів стало звинувачення в незаконному ув'язнені, тортурах і жорстокому поводженні, захоплені заручників та незаконному переміщені цивільних осіб серед етнічних грузинів у контексті окупації Росією. Ці злочини, за словами Хана, представляють ширшу схему злочинності, яка включала зокрема широкомасштабні пограбування та руйнування грузинських сіл і будинків. Також ця схема включає в себе відмову в праві на повернення майже всього грузинського населення Цхінвальського регіону Грузії.

Довідка: У 2008 році Російська Федерація вторглася до Грузії та вивела з-під контролю Тбілісі регіони Південної Осетії та Абхазії. Згодом РФ заявила, що вважає ці два регіони незалежними державами.

27 січня 2016 року офіс прокурора МКС розпочав розслідування військового конфлікту в Грузії щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів, які підпадають під юрисдикцію МКС і які, імовірно, були скоєні в Південній Осетії та Абхазії в період з 1 липня по 10 жовтня 2008 року.

  • "Президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав "указ" щодо призначення на 17 липня псевдореферендуму про входження до складу РФ.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, що держава не проводить будь-якої роботи щодо приєднання в свій склад окупованої в Грузії Південної Осетії.
  • Згодом новий президент псведоутворення Південна Осетія Алан Глагоєв призупинив указ свого попередника щодо призначення псевдорефендуму щодо приєднання до Росії.

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Грузія
Південна Осетія
воєнні злочини Росії
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