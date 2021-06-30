Міжнародний валютний фонд змінив представника в Україні

Про це повідомляє "Економічна Правда".



Згідно з повідомленням, Степанян приступив до виконання своїх службових обов'язків 28 червня цього року.



"Пан Люнгман повернеться до штаб-квартири МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні. Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ", - цитує ЕП повідомлення Фонду.



Зазначається, що Ваграм Степанян працює в МВФ з 2008 року.



Згідно з інформацією на сайті МВФ, до призначення постійним представником Фонду в Україні Степанян був головним економістом МВФ в ОАЕ. Він також працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та інших країнах. До приходу в МВФ працював у Світовому банку.

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