Міжнародний валютний фонд змінив представника в Україні
Ваграм Степанян змінив Йосту Люнгмана на посту постійного представника Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні
Про це повідомляє "Економічна Правда".
Згідно з повідомленням, Степанян приступив до виконання своїх службових обов'язків 28 червня цього року.
"Пан Люнгман повернеться до штаб-квартири МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні. Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ", - цитує ЕП повідомлення Фонду.
Зазначається, що Ваграм Степанян працює в МВФ з 2008 року.
Згідно з інформацією на сайті МВФ, до призначення постійним представником Фонду в Україні Степанян був головним економістом МВФ в ОАЕ. Він також працював над грошово-кредитними, фіскальними і структурними реформами в Албанії, Чорногорії, Угорщині, Румунії, Омані та інших країнах. До приходу в МВФ працював у Світовому банку.
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