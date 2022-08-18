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Головна Культура Мінкульт ініціював обговорення щодо збереження цілісності кіноархіву Довженко-Центру. Держкіно говорить про три профільні установи

Мінкульт ініціював обговорення щодо збереження цілісності кіноархіву Довженко-Центру. Держкіно говорить про три профільні установи

18 серпня, 2022 четвер
17:49
Культура Довженко-Центр

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціювало обговорення з Кабміном і Держкіно щодо збереження цілісності фільмофонду Національного центру Олександра Довженка. Держкіно закликало чути одне одного та розповіло про три профільні установи, на які поділять Довженко-Центр

Про це 18 серпня МКІП повідомило в своєму телеграм-каналі та Держкіно на своєму фейсбуці.

Міністерство культури та інформаційної політики України у своїй заяві зазначило, що не було поінформоване про рішення Держкіно щодо реорганізації Довженко-Центру.

У міністерстві нагадали, що від 10 листопада 2021 року Держкіно не підпорядковується МКІП. Тому питання щодо реорганізації є прерогативою Держкіно та Кабінету Міністрів. У заяві вони аргументували своє рішення тим, що Довженко-Центр нині не є ефективною інституцією, тому підпадає під реорганізацію. Однак це питання включає також і визначення подальшої долі зберіганні кіноархіву. Саме тому було ініційоване обговорення.

Також у МКІП наголосили, що будь-які рішення щодо функціонування українських культурних інституцій та установ не повинні ставити під загрозу їхню діяльність та існування.

У Держкіно заявили, що не мали на меті ліквідовувати Довженко-Центр, зносити його будівлю чи звільняти працівників. І уточнили, що на його місці утворять три державні установи:

  • Державне підприємство "Українська анімаційна студія" - для продовження діяльності анімаційної студії "УкрАніма", чиє майно "з 2019 року перебуває в зачиненому приміщенні та не використовується належним чином";
  • Державна установа "Науковий центр кінематографії України" - він буде відповідальний за створення Державного фонду фільмів України, оскільки Довженко-Центр, відповідно до закону України, не є архівною установою, а лише зберігачем Фільмофонду;
  • Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" — окрема інституція, яка буде продовжувати розвиток музейної справи та кінокультури, їхнє збагачення та поширення.

У Держкіно наголосили, що Довженко-Центр і "надалі залишиться одним із улюблених центрів тяжіння закоханої в кіно спільноти".

  • 17 серпня Довженко-Центр заявив, що так звана "реорганізація" де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву. В Установі наголосили, що Держкіно не врахуввало пропозиції Довженко-Центру щодо подальшої діяльності та не розробило стратегічного плану його розвитку. Передачу колекції національного кіноархіву з до "Наукового центру кінематографії України" в Довженко-Центрі називають ударом по міжнародному іміджу української влади. 

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