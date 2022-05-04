"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше": російський командир розповів, як вбивав мирних українців

Відеозізнання окупанта опублікувала Служба безпеки України.



21-річний командир відділення Вадим розповів, що прийшов в Україну, аби отримати гроші та допомогти матері.



Чоловік зізнається, що воював на наших землях недовго. Після перетину кордону пішли на Сумщину, а звідти супроводили колони з пораненими до Росії. Утім так і не доїхали, їх розбили українські військові. Рашисти відібрали два легкові авто у цивільних.



Військовий РФ випустив чергу в мирного впритул. Провиною українця у той час була лише розмова телефоном.



Служба безпеки України перехопила розмову чергового російського окупанта з його дружиною. У ній йдеться про те, що загарбники женуть додому з Маріуполя каравани з ліквідованими військовими РФ, а замість нових кинутих на цей напрямок танків вивозять підбитий металобрухт.

Російські окупанти стають відомими через оприлюднені розмови зі своїми близькими, які перехоплює Служба безпеки України. Через це вони бояться, що їх можуть судити після повернення в РФ.

Окупанти починають панікувати від однієї згадки про Чорнобаївку та масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямі. Про це йдеться у телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки.

"Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше", – розповів Вадим.Дії рашиста підпадають під порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України). Росіянину загрожує до 15 років позбавлення волі."Тож його матері найближчим часом доведеться шукати інші статті доходу. Тому що її "годувальник" відповідатиме за злочини перед українським народом", – додають в СБУ.