Нардеп Веніславський висловився щодо можливості вручення електронних повісток
Нардеп Федір Веніславський заявив, що технічних проблем щодо оповіщення військовозобов'язаних немає, але на законодавчому рівні електронні повістки не передбачені
Про це член оборонного комітету ВР розповів на брифінгу 6 серпня.
За його словами, технічних проблем щодо оповіщення військовозобов’язаних немає, але є політична воля президента, Верховної Ради, виконавчої влади про те, що мобільний застосунок Резерв+ і будь-які інші засоби електронної комунікації використовуватися для вручення повісток не будуть.
Окрім того, для таких нововведень потрібні зміни на законодавчому рівні, підкреслив нардеп.
"Жодних законодавчих ініціатив щодо використання електронних засобів доставлення інформації, комунікації з військовозобов’язаними й оповіщення немає, і на цей момент навіть не реєструються такі ініціативи", – запевнив Веніславський.
- Наприкінці липня в Міноборони заявили, що для запровадження електронних повісток у мобільному застосунку Резерв+ відсутня нормативно-правова база.
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