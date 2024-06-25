Україні потрібно бронювати усіх працівників, які чесно працюють і сплачують податки, - нардеп Цимбалюк

Таку думку висловив народний депутат України Михайло Цимбалюк в етері Еспресо.

"Потрібно щоб державна машина працювала. Потрібно створювати умови, щоб люди хотіли й мали стимул йти служити у військо, а це в першу чергу, грошове забезпечення, весь соціальний пакет. З іншого боку, державна машина має працювати над тим, щоб не забирали масово людей з підприємств. Сьогодні будівельна галузь на грані зупинки, там не вистачає будівельників, всі інші підприємства теж. Потрібно бронювати не тільки підприємства оборонного комплексу, а й всі ті, які чесно працюють, сплачують податки, де працівники офіційно оформлені. Потрібно робити стимули, щоб підприємства виводилися з тіні", - зазначив він.

Є ще 2 тижні, коли Міноборони, Генштаб ЗСУ, Сухопутні війська проаналізують стан роботи ТЦК, зауважив нардеп.

"Тоді буде чітко видно, скільки людей стали на військовий облік, а сьогодні це вже близько 3 мільйонів. Це вже непоганий результат. Думаю, вдасться продовжити цей період, це було б логічно. У нас немає такої ситуації, що існують проблеми з кількістю мобілізованих", - додав він.

Коментуючи механізм економічного бронювання, Цимбалюк зазначив, що всі рівні перед законом.

"Потрібно шукати золоту середину, як наповнювати бюджет, як зробити стимул. Сьогодні, роботодавець має заплатити 20 тис. в місяць за найманого працівника, щоб він мав відстрочку. Я не думаю, що це правильний шлях. Яка тоді має бути собівартість продукції та економічний зиск? Завдання уряду - зробити так, щоб вивести економіку з тіні. Якщо ми 30% виведемо з тіні, тоді не потрібно буде нічого придумувати. Не можуть служити тільки бідні. А так, на жаль, відбувається під час мобілізації", - резюмував він.