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Уряд дозволив сертифікованим операторам бронювати від мобілізації 100% саперів

25 червня, 2024 вiвторок
18:38
мобілізація міни, замінований пляж

Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати від мобілізації 100% саперів

Зміст

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що відповідні зміни до постанови №76 Кабмін ухвалив на засіданні 18 червня.

В уряді вважають, що бронювання підготовлених фахівців із розмінування, які працюють у штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій, що своєю чергою забезпечить безпеку цивільного населення.

Рішення уряду передбачає бронювання винятково фахівців із розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

  • нетехнічного обстеження;
  • технічного обстеження;
  • очищення;
  • інспектування;
  • контролю якості.

Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін і вибухонебезпечних предметів у полях. Такі працівники можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

"Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом пів року не здійснює роботи з гуманітарного розмінування", - уточнили у Кабміні.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають представити влітку.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Воєнний стан
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