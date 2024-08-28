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Відстрочка для студентів і багатодітних батьків: адвокатка розповіла про зміни в мобілізаційному законодавстві

Юлія Юліна
28 серпня, 2024 середа
09:30
мобілізація

Уже восени у застосунку Резерв+ з'являться відстрочки для студентів денної форми навчання та багатодітних батьків. Цю функцію буде реалізовано через інтеграцію з іншими реєстрами

Зміст

Про зміни у мобілізаційному законодавстві в ефірі Еспресо розповіла адвокатка, керуюча партнерка адвокатського об’єднання Актум Олена Хоменко.

Для кого спростили норми щодо отримання відстрочки

У серпні уряд дещо спростив норми щодо отримання відстрочки для певних категорій громадян.

"Серпневі зміни стосуються найбільш неузгодженої та неврегульованої підстави для відстрочки – за сімейними обставинами. Зокрема це догляд за особами з інвалідністю першої або другої групи – батьками військовозобов'язаного або батьками його дружини", – уточнила адвокатка.

Що зміниться для тих, хто доглядає осіб з інвалідністю

"Власне, що у нас змінюється? Передусім зазначимо, що на сьогодні акт встановлення постійного догляду може бути створений комісією протягом 10 днів, термін не може бути збільшений. Також варто зауважити, що під час складання акту постійного догляду не можуть запитувати додаткові документи, а також покази свідків", – розповіла Олена Хоменко.

За її словами, тепер військовозобов'язаним не потрібно доводити наявність або відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд за їхніми батьками.

Щодо батьків дружини, то військовозобов’язаному треба буде надати документи, які підтверджуватимуть, що жінка не може самотужки опікуватися власними батьками.

Що змінюється для багатодітних батьків

Адвокатка нагадала, що наразі наявність трьох дітей не є достатньою підставою для отримання відстрочки.

"Нам необхідно довести саме факт належного утримання й виховання трьох дітей. Це підтверджується або документальними договорами про утримання, рішеннями суду про визначення місця проживання дитини з батьком, або добровільною сплатою аліментних зобов'язань", - пояснила юрист по мобілізації.

"Що стосується діток, які є всиновленими, то достатньо мати рішення суду про всиновлення, яке набуло чинності. Не потрібно доносити додаткових документів у вигляді змінених свідоцтв про народження даної дитини", – додала вона.

Які питання залишаються неврегульованими

За словами адвокатки, зараз спостерігаються певні проблеми з оформленням відстрочки від мобілізації студентам. Головна проблема полягає в отриманні довідки ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти), яка є обов’язковою відповідно до постанови уряду, котра затверджує Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Наразі склалася ситуація, що таку довідку отримати неможливо через те, що деякі навчальні заклади не мають доступу до цієї бази. Це сталось через те, що у 2022-2023 роках ці навчальні заклади перевищили межі ліцензованого обсягу студентів для певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми. Простими словами, такі навчальні заклади назараховували студентів більше, ніж мали на це право. І тепер їхні студенти, які навчаються на II-III курсі денної форми навчання, не мають змоги отримати довідку ЄДЕБО, щоб належним чином подати документи на відстрочку.

Термін надання відстрочки

"На практиці, термін надання відстрочки стандартний, він визначений Порядком №560 і становить 90 днів, тобто загальний термін запровадження воєнного стану. Що стосується автоматичного продовження, то на сьогодні автоматично продовжується і буде продовжена відстрочка для категорії заброньованих осіб", – зазначила Олена Хоменко.

"Восени ми чекаємо на зміни щодо студентів та, можливо, інших категорій, які будуть автоматично долучені до системи Резерв+", – додала вона.

За її словами, для продовження відстрочки варто також надсилати в ТЦК паперові документи.

"Укрпоштою, цінними листами з описом вкладення. Оскільки на практиці досить складно записатися до живої черги або до електронної черги через велику кількість запитів та охочих отримати відстрочку або продовжити її. Тому не забуваємо залишати юридичний слід за допомогою направлення поштової кореспонденції", – резюмувала адвокатка.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
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