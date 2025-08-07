Військова омбудсманка заявила, що мобілізаційне законодавство в Україні не працює і потребує змін

Про це в етері Громадського радіо заявила уповноважена з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова.

За її словами, українське мобілізаційне законодавство відображає умови, які були у 2022 році, коли люди добровільно приходили в ТЦК, оформлювалися та їхали далі.

Вона нагадала, що станом на сьогодні згідно з законодавством про мобілізацію за доставлення людей до ТЦК відповідають органи місцевої влади та керівники підприємств. Однак ці норми не працюють.

"Це само по собі є нонсенсом, і ми побачили, що це не працює. Місцева влада самоусунулась від цього процесу. Бо це виборні посади. І зрозуміло, що вони не хочуть конфліктів зі своїми громадами. І вони не займаються мобілізацією зовсім, за деякими винятками. Так само є й питання до керівників підприємств. У керівника підприємства є конфлікт інтересів, оскільки він зацікавлений у тому, щоб його якісний співробітник залишався на своїй посаді, а не йшов служити. Тому, звичайно, керівники підприємств максимально приховують своїх співробітників і не лише не займаються доставленням, але часто протидіють мобілізації", — сказала Ольга Решетилова.

Вона також наголосила, що ведеться постійна робота з військовослужбовцями ТЦК. Для військовозобов’язаних впроваджується право на дзвінок, щоб вони могли повідомити своїх рідних про те, що їх доставили до ТЦК.

Водночас вона знову наголосила, що за доставлення військовозобов’язаних до ТЦК має відповідати національна поліція. Також у цьому процесі мають брати участь місцева влада та обласні військові адміністрації.

"Нам дуже важливо зняти цю агресію з військовослужбовців. Це прикриє простір для маніпуляцій та російської пропаганди", — наголосила Ольга Решетилова.