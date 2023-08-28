Мобілізація в Україні триває в плановому режимі: у Раді дали відповідь щодо ймовірного посилення призову

Про це заявив в етері телемарафону члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського.

Він зазначив, що з перших днів війни в Україні відбуваються "абсолютно планові" мобілізаційні заходи. Зокрема, як пояснив він, наразі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручають повістки тим військовозобов'язаним, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.

"В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни", - зазначив він.

Окрім цього, він нагадав, що війна призводить до втрат - є загиблі та поранені військові, так що втрати потрібно поповнювати.

"Відповідно територіальні центри продовжують комплектувати ті військові підрозділи, які зазнали втрат. Окрім того, оскільки ми намагаємося сформувати ті резерви, які забезпечать швидке просування і деокупацію всієї території, формуються нові військові підрозділи. Їх також необхідно забезпечувати відповідними військовослужбовцями", - заявив нардеп.