Мобілізовані підрозділи РФ переважно без матеріального забезпечення, а більшість техніки не працює, - Генштаб
Залишається проблемним питання матеріального та технічного забезпечення підрозділів російських окупаційних військ, що призводить до частих випадків дезертирства та здачі в полон
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Відсутність теплих речей призвела до зростання кількості випадків на тимчасово зайнятій території Херсонської області крадіжок та мародерства військовослужбовцями збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього мобілізовані військові, які прибули в район виконання бойових завдань, не пройшли відповідної підготовки, не мають практичних навичок застосування основних видів озброєння. Це призводить до значних втрат противника у живій силі.
"Незадовільний стан військової техніки, що була знята зі зберігання та прибула на поповнення поточних втрат, став результатом непоодиноких випадків дезертирства та здачі в полон окупантів Силам оборони України. За попередньою інформацією, значна частина озброєння та військової техніки, яку окупанти направили на Донецький та Новопавлівський напрямки, обмежено придатна або повністю непридатна до бойового застосування. Зокрема, йдеться про зняті з тривалого зберігання танки Т-62", - повідомляє Генштаб ЗСУ.
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