Мобілізувати ми можемо багато, проте чим забезпечувати цих людей - питання відкрите, - економіст Пендзин

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Якщо влада планує мобілізувати 450-500 тис. людей, то для цього потрібно знайти десь 500 млрд грн. Де вони планують знайти ці кошти, мені дуже важко сказати. Оскільки сьогодні економіка України не генерує цих коштів", - вважає Пендзин.

Пендзин також зауважив, що українська економіка не має достатньої кількості платників податків

"Сьогодні економіка України не має такої кількості платників податків, щоб забезпечити додаткову мобілізацію в 500 тис. осіб. Тобто, немає такої кількості робочих рук та працездатного населення. Це дуже серйозні питання. Саме це питання і підняв президент Зеленський. Теоретично мобілізувати таку кількість осіб можна. Втім, варто памʼятати, що війна - це великі гроші. Мобілізувати ми можемо багато, а от чим будемо забезпечувати таку кількість війська - питання відкрите", - додав він.