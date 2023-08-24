Модель Bayraktar ТВ2 стала експонатом військово-історичного музею у Києві
Сьогодні турецька компанія Baykar Makina передала модель Bayraktar ТВ2 представникам Міноборони – його розмістять у Національному військово-історичному музеї України
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
"Займе чільне місце в історії нашої Перемоги", - прокоментував подію Державний секретар Міністерства оборони України Костянтин Ващенко.
За його словами, Bayraktar став своєрідним GAME CHANGERом на початку великої війни і сьогодні продовжує наводити жах на російського ворога.
"Ці БпЛА дійсно зробили неймовірно великий внесок у те, щоб ми змогли відігнати окупанта подалі від Києва, Харкова, Херсона… І ми обов’язково звільнимо усю нашу землю до міжнародно визнаних кордонів. Співпраця з турецькими партнерами продовжується. Ми будуватимемо сервісний центр в Україні. Вже до кінця року він буде побудований і обслуговуватиме "пташок", щоб вони були справні й допомагали нашим воїнам здобувати перемогу на фронті", - додав представник Міноборони.
Що відомо про співпрацю України з Baykar
8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників.
28 жовтня 2022 року генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар повідомив, що завод побудують за два роки.
Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні.
31 липня стало відомо, що Baykar створить в Україні сервісний центр для ремонту та обслуговування безпілотників.
Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України також подарувала розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2.
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