Модель Bayraktar ТВ2 стала експонатом військово-історичного музею у Києві

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Займе чільне місце в історії нашої Перемоги", - прокоментував подію Державний секретар Міністерства оборони України Костянтин Ващенко.

За його словами, Bayraktar став своєрідним GAME CHANGERом на початку великої війни і сьогодні продовжує наводити жах на російського ворога.

"Ці БпЛА дійсно зробили неймовірно великий внесок у те, щоб ми змогли відігнати окупанта подалі від Києва, Харкова, Херсона… І ми обов’язково звільнимо усю нашу землю до міжнародно визнаних кордонів. Співпраця з турецькими партнерами продовжується. Ми будуватимемо сервісний центр в Україні. Вже до кінця року він буде побудований і обслуговуватиме "пташок", щоб вони були справні й допомагали нашим воїнам здобувати перемогу на фронті", - додав представник Міноборони.

Що відомо про співпрацю України з Baykar

8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників.

28 жовтня 2022 року генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар повідомив, що завод побудують за два роки.

Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні.

31 липня стало відомо, що Baykar створить в Україні сервісний центр для ремонту та обслуговування безпілотників.

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України також подарувала розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2.