Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам ударний БПЛА
Турецька компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України подарувала розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки.
"Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безплатно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2", - ідеться в повідомленні.
"Це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня ГУР МОУ Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2", - додали в ГУР.
Там зазначили, що найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати незалежність.
Що відомо про співпрацю України з Baykar
8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників.
28 жовтня 2022 року генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар повідомив, що завод побудують за два роки.
Станом на 10 липня турецька компанія Baykar вже розпочала будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів в Україні.
31 липня стало відомо, що Baykar створить в Україні сервісний центр для ремонту та обслуговування безпілотників.
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