МОК обрав столицю літніх Олімпійських ігор 2032 року
Господарем літніх Олімпійських ігор 2032 року обрано австралійське місто Брісбен
Про це повідомляє Inside the Games.
Сьогодні МОК (Міжнародний олімпійський комітет) оголосив, що літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в 2032 році пройдуть у Брісбені (Австралія). Таке рішення було прийнято на сесії МОК у Токіо (Японія).
Літня Олімпіада відбудеться в Австралії втретє. У 1956 році Ігри проходили в Мельбурні, а в 2000 році - у Сіднеї.
У 2024 році літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі (Франція), в 2028 році - в Лос-Анджелесі (США).
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Нагадаємо, 20 липня МОК доповнив девіз Олімпійських ігор "Швидше, вище, сильніше" словом "разом".
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