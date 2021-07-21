МОК обрав столицю літніх Олімпійських ігор 2032 року

Про це повідомляє Inside the Games.

Сьогодні МОК (Міжнародний олімпійський комітет) оголосив, що літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в 2032 році пройдуть у Брісбені (Австралія). Таке рішення було прийнято на сесії МОК у Токіо (Японія).

Літня Олімпіада відбудеться в Австралії втретє. У 1956 році Ігри проходили в Мельбурні, а в 2000 році - у Сіднеї.

У 2024 році літні Олімпійські ігри пройдуть в Парижі (Франція), в 2028 році - в Лос-Анджелесі (США).

Нагадаємо, 20 липня МОК доповнив девіз Олімпійських ігор "Швидше, вище, сильніше" словом "разом".

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