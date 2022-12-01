Про це пише синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.

У п'ятницю буде помірно холодно. Найближчої ночі температура повітря становитиме -1 -6 градусів, у північній частині України подекуди -5 -9 градусів. Завтра вдень передбачається від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, на крайньому півдні +2 +7 градусів.

Сильний вітер вже кілька днів втримується у східних областях та на Південному Сході України - і завтра там до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

2 грудня в Києві опадів не очікується, на дорогах ожеледиця. Очікуються пориви до 6-10 метрів за секунду.

Найближчої ночі в столиці -5 -7 градусів, завтра вдень 0 -2 градуси морозу.

"Компроміси із голими щиколотками, голою шиєю та коротенькими курточками вже варто завершувати в бік визначальних довших та товстіших пуховиків, шапок, термокальсон та рукавичок", - додала синоптик.