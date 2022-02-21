"Мокрий сніг, дощ і +16°C": синоптик Наталка Діденко про погоду 22 лютого

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Найближчої ночі та завтра, 22 лютого, вранці дощі, можливо часом з мокрим снігом, ймовірніші на Заході та Півночі, вдень місцями невеликі опади - також ще й у Центрі.А надвечір дощ (переважно) пройде у південній частині та в східних областях.Температура повітря точно нагадає про весну: впродовж дня передбачається +5...+11℃, на Півдні +10...+14℃, у Криму можливо навіть до +16℃.У Києві 22 лютого місцями невеликий дощ, переважатиме тепла погода, вдень до +9℃.У середу-четвер, 23-24 лютого, в Україні очікується невелике похолодання, точніше, послаблення градусів, які трохи забігли вперед. Проте вихідними, 26-27 лютого, знову стовпчики термометрів піднімуться вгору.