Швеція скорочує кількість співробітників посольства в Україні
"Мокрий сніг, дощ і +16°C": синоптик Наталка Діденко про погоду 22 лютого
22 лютого українцям слід чекати теплої погоди, мокрого снігу та дощу
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.Найближчої ночі та завтра, 22 лютого, вранці дощі, можливо часом з мокрим снігом, ймовірніші на Заході та Півночі, вдень місцями невеликі опади - також ще й у Центрі.
А надвечір дощ (переважно) пройде у південній частині та в східних областях.
Температура повітря точно нагадає про весну: впродовж дня передбачається +5...+11℃, на Півдні +10...+14℃, у Криму можливо навіть до +16℃.
У Києві 22 лютого місцями невеликий дощ, переважатиме тепла погода, вдень до +9℃.
У середу-четвер, 23-24 лютого, в Україні очікується невелике похолодання, точніше, послаблення градусів, які трохи забігли вперед. Проте вихідними, 26-27 лютого, знову стовпчики термометрів піднімуться вгору.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+8°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.28
Купівля 28.28Продаж 28.72
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе
2022, понедiлок
21 лютого
15:54
Кібербезпека, захист критичної інфраструктури, освітні програми: Держспецзв'язку і "Київстар" уклали меморандум про співпрацю
15:49
РФ заявила про нібито знищення п'ятьох "українських диверсантів" і двох БМП у Ростовській області, штаб ООС заперечив
15:25
"Свідома провокація": ДПСУ спростувало заяву росіян про обстріл з території України прикордонного пункту у Ростовській області
15:25
Неврологічні та психічні наслідки COVID-19 можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу хвороби, - МОЗ
15:21
До Києва прийшла метеорологічна весна: найкоротша за історію спостережень зима тривала 48 днів, - обсерваторія Срезневського
14:50
"Ми готові до будь-якого розвитку подій": Стефанчук про загрозу з боку Росії та введення воєнного стану
14:48
СБУ викрила священника, який підтримував "руську весну", й організаторку "референдуму" щодо самостійності ОРДЛО
14:39
На Донбас висадився великий "десант" російських медіа, щоб створити "картинку" про військові дії України в ОРДЛО, - Центр стратегічних комунікацій
14:30
"Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім": Конгрес інтелігенції РФ опублікував листа розпалювачам війни з Україною
14:24
Порошенко вимагає виділити на оборону 50 млрд грн і ухвалити закон про боротьбу з колабораціонізмом
14:14
У Щасті вибухнула АЗС внаслідок окупаційного обстрілу, роботу ТЕС зупинено через обрив ліній електропередач
13:46
Споживання овочів не допомагає запобігти проблемам із серцем та кровообігом, - оксфордські вчені
13:35
Я готовий поставити будь-які гроші, що Джошуа витре Усиком ринг у реванші, - Чісора зробив невтішний прогноз для українця
13:06
Окупанти з початку доби 21 раз порушили "режим тиші" на Донбасі: обстріляли Станицю Луганську та поранили українського бійця
12:45
У ЄС розширили список санкцій проти осіб, причетних до російських виборів у Криму, - журналіст Радіо Свобода