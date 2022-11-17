Мокрий сніг, ожеледиця та низька температура повітря: прогноз на 18 листопада від Наталки Діденко
У п'ятницю 18 листопада в Україні прогнозують низьку температуру повітря, місцями ожеледиця та мало не у всіх регіонах мокрий сніг
Про це інформує в телеграмі синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко.
18 листопада холодна погода домінуватиме повсюди в Україні. Протягом дня очікується максимально від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.
Вогка погода та низька температура повітря зумовлять подекуди на дорогах ожеледицю.
Мокрий сніг випадатиме найближчої ночі на Сході та в багатьох центральних областях України.
Завтра вдень мокрий сніг очікується в західних областях, ввечері дійде до Житомирщини та Київщини.
У Києві у п‘ятницю буде переважно хмарно, невеликий мокрий сніг ймовірний під вечір. Температура повітря 0, -1 градус.
У суботу в Україну насувається черговий циклон, тому буде ще більше снігу, на Сході та Півдні - дощу - із сильним вітром.
"Слід зазначити, що зараз спостерігається класична синоптична ситуація, коли на південному заході Європи формуються циклони й вони серіями переміщуються через нашу територію. Кожен наступний циклон - за теорією - переміщується трохи південніше. Завтра - невелика пауза між циклонами", - додала синоптик.
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