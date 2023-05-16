Про це повідомило посольство США в Кишиневі, пише Newsmaker.

Угоду 18 травня підпишуть заступник держсекретаря США з питань менеджменту та ресурсів Річард Верма і міністр інфраструктури Молдови Лілія Дабіжа.

"Угода про відкрите небо символізує перший крок до лібералізації повітряного транспорту між нашими країнами. Разом ми зміцнюємо двосторонні торговельно-економічні зв'язки. Це сильний сигнал про нашу підтримку подальшого шляху Молдови до створення більш відкритого і прозорого ділового середовища", – заявили в посольстві США.

Набуття чинності угодою створить передумови для запуску прямих рейсів з Кишинева до США, сприятиме відкриттю ринку авіапослуг у Молдові та диверсифікації напрямків з міжнародного аеропорту Кишинева.

З іншого боку, це матиме позитивний вплив на зміцнення дипломатичних та економічних відносин, сприяння інвестиційній співпраці між країнами.

Крім того, створення відкритого авіаційного простору зі США принесе економічні вигоди для Молдови завдяки збільшенню пасажиропотоку, а також завдяки посиленню конкуренції на внутрішньому авіаційному ринку.