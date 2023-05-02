Про це авіакомпанія повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

"Сьогодні авіакомпанія подала до суду клопотання про схвалення прискореної реструктуризації компанії, яка є планом дій, метою якого є уникнення банкрутства авіакомпанії, розв'язання наявних проблем і прийняття інвестицій", - повідомляє Air Moldova.

Перевізник оголошує, що процедура реструктуризації є рішенням, визначеним компанією, яке дозволить використовувати зовнішні інвестиції виключно для розвитку компанії, щоб пізніше були виплачені чинні борги.

У компанії стверджують, що після прийняття судом клопотання про прискорену реструктуризацію Air Moldova відновить польоти та продаж квитків.

"Таким чином, до рішення щодо прийняття або відхилення запиту компанія призупиняє виконання рейсів і продаж квитків, починаючи з 2 травня 2023 року. Відновлення діяльності буде можливе протягом 3 дні з моменту рішення суду", – зазначає Air Moldova.