Авіакомпанія Air Moldova зупинила роботу: намагається уникнути банкрутства шляхом реструктуризації
Air Moldova повідомляє, що від сьогодні, 2 травня, зупиняє всі рейси та припиняє продаж квитків до рішення суду про реструктуризацію задля уникнення банкрутства
Про це авіакомпанія повідомила на своїй фейсбук-сторінці.
"Сьогодні авіакомпанія подала до суду клопотання про схвалення прискореної реструктуризації компанії, яка є планом дій, метою якого є уникнення банкрутства авіакомпанії, розв'язання наявних проблем і прийняття інвестицій", - повідомляє Air Moldova.
Перевізник оголошує, що процедура реструктуризації є рішенням, визначеним компанією, яке дозволить використовувати зовнішні інвестиції виключно для розвитку компанії, щоб пізніше були виплачені чинні борги.
У компанії стверджують, що після прийняття судом клопотання про прискорену реструктуризацію Air Moldova відновить польоти та продаж квитків.
"Таким чином, до рішення щодо прийняття або відхилення запиту компанія призупиняє виконання рейсів і продаж квитків, починаючи з 2 травня 2023 року. Відновлення діяльності буде можливе протягом 3 дні з моменту рішення суду", – зазначає Air Moldova.
- Нагадаємо, 2 березня Air Moldova повідомила, що "у зв'язку з операційними труднощами" скасувала рейси до Праги, Парижа, Лондона, Стамбула і Тбілісі, заплановані на 2 і 3 березня. Експерти відзначають, що під "операційними труднощами" мається на увазі, скоріш за все, заборона лізингодавців використовувати літаки для польотів з/до Молдови через нестабільність ситуації у країні, або ж заборгованість авіакомпанії за оренду повітряних суден.
- 7 березня головний авіаперевізник Молдови продовжив скасування та зменшення чисельність рейсів з/до Кишинева.
- 16 березня стало відомо, що українська авіакомпанія SkyUp допомагає Air Moldova відновити рейси з Кишинева.
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