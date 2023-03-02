Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.

"Причина скасування рейсів – операційні труднощі. Два літаки з флоту авіакомпанії недоступні для польотів", - пояснили у компанії.

Також в Air Moldova повідомили про скасування рейсу 9U886 "Верона – Кишинів". Пасажирів цього рейсу доставили до аеропорту Мілана, звідки вони вилетять до столиці Молдови.