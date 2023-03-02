AirMoldova скасувала рейси з Кишинева у п'яти напрямках через "операційні труднощі"
Air Moldova "у зв'язку з операційними труднощами" скасувала рейси до Праги, Парижа, Лондона, Стамбула і Тбілісі, заплановані на 2 і 3 березня
Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook.
"Причина скасування рейсів – операційні труднощі. Два літаки з флоту авіакомпанії недоступні для польотів", - пояснили у компанії.
Також в Air Moldova повідомили про скасування рейсу 9U886 "Верона – Кишинів". Пасажирів цього рейсу доставили до аеропорту Мілана, звідки вони вилетять до столиці Молдови.
- Нагадаємо, у кінці лютого стало відомо, що один з найбільших європейських лоукостерів WizzAir з 14 березня призупинить польоти з і до аеропорту Кишинева, зважаючи на ризики, викликані потрапляння російських ракет у повітряний простір Молдови та небезпеку агресії РФ на Молдову.
- 28 лютого в уряді Молдови повідомили, що керівництво найбільшого лоукостера в Європі Ryanair готове запустити авіарейси з аеропорту Кишинева після того, як про відхід з летовища оголосив WizzAir.
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