AirMoldova зменшує частоту рейсів у шести напрямках

Про це перевізник повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

"Шановні пасажири, щотижнева частота деяких рейсів зменшується. Авіаквитки 7 березня 2023 року на рейси до/з: Дюссельдорф, Париж, Стамбул. Та 8 березня, рейси до/з: Лондон, Тбілісі, Дюссельдорф, Рим", - йдеться у дописі.