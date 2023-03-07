AirMoldova зменшує частоту рейсів у шести напрямках
Головний авіаперевізник Молдови продовжує скасовувати та зменшувати чисельність рейсів з/до Кишинева через нестабільність ситуації у країні
Про це перевізник повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
"Шановні пасажири, щотижнева частота деяких рейсів зменшується. Авіаквитки 7 березня 2023 року на рейси до/з: Дюссельдорф, Париж, Стамбул. Та 8 березня, рейси до/з: Лондон, Тбілісі, Дюссельдорф, Рим", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, 2 березня Air Moldova повідомила, що "у зв'язку з операційними труднощами" скасувала рейси до Праги, Парижа, Лондона, Стамбула і Тбілісі, заплановані на 2 і 3 березня. Експерти відзначають, що під "операційними труднощами" мається на увазі, скоріш за все, заборона лізингодавців використовувати літаки для польотів з/до Молдови через нестабільність ситуації у країні, або ж заборгованість авіакомпанії за оренду повітряних суден.
- Також у кінці лютого стало відомо, що один з найбільших європейських лоукостерів WizzAir з 14 березня призупинить польоти з і до аеропорту Кишинева, зважаючи на ризики, викликані потрапляння російських ракет у повітряний простір Молдови та небезпеку агресії РФ на Молдову.
- 28 лютого в уряді Молдови повідомили, що керівництво найбільшого лоукостера в Європі Ryanair готове запустити авіарейси з аеропорту Кишинева після того, як про відхід з летовища оголосив WizzAir.
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