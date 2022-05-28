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Молдова надіслала в Україну другу партію гуманітарної допомоги, - NewsMaker

28 травня, 2022 субота
11:08
Світ Молдова

П'ять вантажівок уже перевезли в Україну другу партію гуманітарної допомоги з Молдови

Про це повідомляє видання NewsMaker.

"Це друга партія гуманітарної допомоги, яку Республіка Молдова відправляє до сусідньої країни, загальною вартістю понад 67,5 млн леїв (близько 3,5 млн доларів). Останню партію буде відправлено найближчим часом", - повідомили у кабміні.

Зазначається, що партія гуманітарної допомоги, яка прийшла до України, містить спальні мішки, намети, протигази, харчові продукти, корм для тварин, одяг та засоби гігієни. 

  • Нагадаємо, першу партію гуманітарної допомоги на суму 24 млн леїв Молдова відправила до України на початку квітня. Вміст останньої партії оцінюється у 1,2 млн. 

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Новини
Україна
Молдова
гуманітарна допомога
війна з Росією
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