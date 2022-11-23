Молдова переживає масове відключення світла через російську ракетну атаку на Україну
У Молдові відключили електроенергію по всій країні через обстріли української енергосистеми
Про це повідомляє прем'єр-міністр країни Андрій Спину.
У Молдові відключили електроенергію по всій країні через обстріли української енергосистеми. Зараз над відновленням підключення до електрики молдовських споживачів працює Moldelectrica.
"Сьогодні маємо повторення ситуації з 15 листопада, - звернувся до своїх громадян прем'єр-міністр країни Андрій Спину. Після бомбардувань Росією енергосистеми України в останню годину в нас відбуваються масові відключення електроенергії по всій країні".
Ситуацію також прокоментувала президентка Молдови Мая Санду.
"Росія залишила Молдову в безодні. Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей із простого бажання залишати інші народи у бідності та приниженні", - заявила Санду.
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