Про це повідомив голова правління "Молдовагаз" Вадим Чебан у telegram.

Рішення про відновлення постачання було ухвалене у зв'язку із тим, що в результаті погодних умов споживання газу в Придністров'ї знизилося.

"Молдовагаз до кінця березня 2023 року купуватиме для своїх споживачів приблизно 0,7-0,8 млн кубометрів щодня від Газпрому і приблизно 1,3-1,5 млн кубометрів щодня від Energocom", - написав Чебан.

Чиновник також додав, що відновлення співпраці із Росією пояснюється тим, що ціна Газпрому була майже однаковою із тою, яку заявив внутрішній постачальник Energocom цього місяця.

З грудня Газпром постачав газ лише до невизнаного Придністров'я. До того часу Молдова майже виключно залежала від Газпрому, імпорту газових та російських енергетичних носіїв.