Молдова відновила закупівлю російського газу
Молдова відновила імпорт газу у російського Газпрому після тримісячної перерви
Про це повідомив голова правління "Молдовагаз" Вадим Чебан у telegram.
Рішення про відновлення постачання було ухвалене у зв'язку із тим, що в результаті погодних умов споживання газу в Придністров'ї знизилося.
"Молдовагаз до кінця березня 2023 року купуватиме для своїх споживачів приблизно 0,7-0,8 млн кубометрів щодня від Газпрому і приблизно 1,3-1,5 млн кубометрів щодня від Energocom", - написав Чебан.
Чиновник також додав, що відновлення співпраці із Росією пояснюється тим, що ціна Газпрому була майже однаковою із тою, яку заявив внутрішній постачальник Energocom цього місяця.
З грудня Газпром постачав газ лише до невизнаного Придністров'я. До того часу Молдова майже виключно залежала від Газпрому, імпорту газових та російських енергетичних носіїв.
- 18 грудня стало відомо, що Молдова позбавилася залежності від російського газу.
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