Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Молдова викликала посла РФ через удари по інфраструктурі України

Молдова викликала посла РФ через удари по інфраструктурі України

23 листопада, 2022 середа
19:13
Світ Молдова

Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла через обстріли енергетичних об'єктів України

Про це повідомив глава МЗС Ніколає Попеску.

"Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України знову занурили Молдову у темряву. Масові відключення світла по всій країні, включаючи Кишинів і будівлю МЗС. Я дав доручення викликати для пояснень посла Росії", - зазначив він.

За словами Попеску, відключення світла зазнали Кишинів і будівля МЗС Молдови. Тому він дав доручення викликати для пояснень посла Росії.

"Молдова залишається на боці вільного світу, цю війну треба зупинити якнайшвидше", - очільник МЗС Молдови.

  • 23 листопада у Молдові відключили електроенергію по всій країні через обстріли української енергосистеми. "Росія залишила Молдову в безодні. Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей із простого бажання залишати інші народи у бідності та приниженні", - заявила президентка країни Санду.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Молдова
війна з Росією
Читайте також:
22 листопада, 2022 вiвторок
Випустив арештантів, співпрацював із окупантами: у Херсоні затримали експосадовця виправної колонії
Shahed-136
23 листопада, 2022 середа
Атака на ізраїльський танкер біля узбережжя Оману: ВМС США виявили уламки "шахеда"
Михайло Жернаков
Автор Михайло Жернаков
23 листопада, 2022 середа
Скандальний Львов домовився з ОПУ спільно зірвати реформу судової системи
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.78
    Купівля 39.78
    Продаж 40.46
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
23 листопада
19:35
ЗСУ
ЗСУ з початку доби вразили райони скупчення окупантів і техніки та позиції ЗРК
19:19
Крістіне Ламбрехт
Німеччина планує до літа підготувати 5 тис. українських солдатів
19:13
ожеледиця сніг дорога
У Києві прогнозують крижаний дощ і мокрий сніг: містян просять за можливості залишатися вдома
19:05
російські хакери
Сайт Європарламенту зазнав кібератаки після визнання Росії спонсором тероризму
19:05
Оновлено
Джо Байден
США нададуть Україні військової допомоги на $400 млн: що увійде в пакет
19:00
ЗСУ
РФ упродовж доби випустила близько 65 крилатих ракет, уразивши будинки і енергооб'єкти у щонайменше чотирьох регіонах, - Генштаб
18:39
генератори
Понад 200 європейських міст збиратимуть електрогенератори для України
18:19
світло
В Україні аварійні відключення триватимуть впродовж доби по всіх регіонах, - Укренерго
18:05
OPINION
Ян Валетов
Відберіть у безумця гроші й ви припините війну
17:54
СБУ обшуки
Микола Княжицький: Російська церква в Україні має бути заборонена. У Раді зареєстровано відповідний законопроєкт
17:36
Прапор Польщі
У Польщі на місці падіння ракети завершили збір доказів
17:35
Херсон
Росія обстріляла Херсон з артилерії. Загинув 73-річний чоловік
17:26
ППО збила ракету
ППО збила 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе, які атакували Україну
17:20
Оновлено
Київ
РФ обстріляла Київ та область: що відомо
17:19
Українська електроенергія
Жителів Чернівецької області почали підключати до мережі
17:18
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:08
Оновлено
Ашраф Хакімі (в центрі) у матчі Марокко - Хорватія
ЧС-2022: результати матчів та розклад трансляцій 23 листопада
17:05
збірна Японії, ЧС-2022
Японія сенсаційно перемогла Німеччину на ЧС-2022 у Катарі
16:57
Переїхав до Харкова, щоб коригувати вогонь окупантів по об'єктах критичної інфраструктури: СБУ затримала мешканця Донеччини
16:55
Віталій Кім
Кім заявив, що у Миколаєві вдалось відновити 10 мВт генерації. Повинно вистачити на центр міста
16:44
Обмін полоненими
Україна повернула з полону ще 35 українських військових та 1 цивільного
16:42
Оновлено
Укрзалізниця потяг
Через ворожі обстріли затримується низка потягів Укрзалізниці. Перелік
16:39
Оновлено
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру. "Дніпро-1" - "Олександрія" перенесли на 2023 рік
16:37
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Енергоблоки Хмельницької АЕС відключили від енергомережі, аварійно зупинено всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС
16:20
чернігів
Чернігівська область знеструмлена. ОВА розгортає "Пункти незламності"
16:15
Оновлено
Ракета
На Львівщині російські ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії
16:12
Олексій Данілов
"Бажання – нищити рашистську потвору": Данілов заявив, що обстріли не змусять Україну вести перемовини з РФ
16:11
Одеса
Одеса через обстріли повністю знеструмлена, відсутнє водопостачання
16:09
OPINION
Володимир Воля
Росіяни готуються до битви за Маріуполь і Бердянськ
15:54
Оновлено
Ілюстративне фото
Молдова  переживає масове відключення світла через російську ракетну атаку на Україну
15:36
метро Харків
У Харкові зупинився весь електротранспорт та метро, людей евакуюють з підземки
15:24
Ексклюзив
Карта бойових дій: 18-22 листопада. ЗСУ організували дорогу смерті на півдні
15:24
електроенергія
Хмельницький повністю знеструмлено після ракетних ударів РФ по об'єктах енергетики
15:18
Петро Порошенко
Ганебний ляпас Путіну – Порошенко про рішення Європарламенту
14:58
Мобілізовані в РФ
В українській розвідці назвали головні цілі мобілізації в Росії
14:58
Анонс
Медійники на війні: як повернутись з армії в професію? Дмитро Крапивенко в онлайн-проєкті "Власні назви"
14:20
Хорватія
Хорватія не відмовилася тренувати бійців ЗСУ. У МЗС розповіли про дві опції допомоги Україні
14:20
на фото: офіс HP
Компанія HP планує звільнити до 6 тисяч працівників до 2025 року
14:13
Вантаж для ЗАЕС
Війська РФ пограбували вантаж для працівників ЗАЕС
14:12
Віталій Кім
На Миколаївщину щодня повертається близько 500 людей, половина жителів уже в регіоні, - Кім
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV