Молдова викликала посла РФ через удари по інфраструктурі України
Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла через обстріли енергетичних об'єктів України
Про це повідомив глава МЗС Ніколає Попеску.
"Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України знову занурили Молдову у темряву. Масові відключення світла по всій країні, включаючи Кишинів і будівлю МЗС. Я дав доручення викликати для пояснень посла Росії", - зазначив він.
За словами Попеску, відключення світла зазнали Кишинів і будівля МЗС Молдови. Тому він дав доручення викликати для пояснень посла Росії.
"Молдова залишається на боці вільного світу, цю війну треба зупинити якнайшвидше", - очільник МЗС Молдови.
- 23 листопада у Молдові відключили електроенергію по всій країні через обстріли української енергосистеми. "Росія залишила Молдову в безодні. Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей із простого бажання залишати інші народи у бідності та приниженні", - заявила президентка країни Санду.
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