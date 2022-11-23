Молдова викликала посла РФ через удари по інфраструктурі України

Про це повідомив глава МЗС Ніколає Попеску.

"Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України знову занурили Молдову у темряву. Масові відключення світла по всій країні, включаючи Кишинів і будівлю МЗС. Я дав доручення викликати для пояснень посла Росії", - зазначив він.

За словами Попеску, відключення світла зазнали Кишинів і будівля МЗС Молдови. Тому він дав доручення викликати для пояснень посла Росії.

"Молдова залишається на боці вільного світу, цю війну треба зупинити якнайшвидше", - очільник МЗС Молдови.

23 листопада у Молдові відключили електроенергію по всій країні через обстріли української енергосистеми. "Росія залишила Молдову в безодні. Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей із простого бажання залишати інші народи у бідності та приниженні", - заявила президентка країни Санду.

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