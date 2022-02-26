Молдова вже прийняла 25 тис. українських біженців

Про це на своєму твітері повідомив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, передає Еспресо.TV.



"На сьогодні Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та 430 заяв про надання притулку", - зазначив міністр.



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Молдавська влада робить усе можливе, щоб розмістити біженців і надати їм необхідну підтримку, наголосив Попеску.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року, тобто першого дня нової російської агресії, кордон України з Молдовою перетнули 4 тис. українців.



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