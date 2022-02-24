Польща розгортає пункти прийому біженців з України

Про це повідомляє gazetaprawna.pl.



У найближчі години у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, поруч із польсько-українським кордоном, буде створено вісім пунктів прийому біженців з України, повідомив у четвер вранці заступник голови МВС Павло Босернакер.



За його словами, уряд підготував сценарій за планом антикризового врегулювання.



"У найближчі години будуть створені пункти прийому в Люблінському воєводстві та в Підкарпатському, на польсько-українському кордоні", - сказаввін.



Пункти нададуть їжу, медичну допомогу та інформацію для біженців.



Боссернакер зазначив, що частина українців шукатиме безпечне місце серед співвітчизників, які вже легально перебувають у Польщі, а для частини Польща буде транзитною країною до США чи Західної Європи.



Заступник міністра пояснив, що це тимчасові пункти. Як він наголосив, якщо після проходження цього пункту біженець з війни потребує підтримки Республіки Польща, така підтримка йому також буде надана. За словами заступника міністра, уряд підготував місця, куди можна перемістити таких людей.



Внаслідок повномасштабної війни з України може втекти до 5 мільйонів людей.



ЄМи готові допомогти нашим сусідам знайти місце в Польщі. Залежно від того, що буде потрібно, ми будемо реалізовувати наступні етапи плану антикризового управлінняЄ, - наголосив заступник глави МВС та адміністрації.



За його словами, також підготовлено план медичної безпеки на випадок надходження будь-яких поранених з України.



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