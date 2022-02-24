Польща розгортає пункти прийому біженців з України
Пункти прийому будуть створені на польсько-українському кордоні в Люблінському та Підкарпатському воєводствах
Про це повідомляє gazetaprawna.pl.
У найближчі години у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, поруч із польсько-українським кордоном, буде створено вісім пунктів прийому біженців з України, повідомив у четвер вранці заступник голови МВС Павло Босернакер.
За його словами, уряд підготував сценарій за планом антикризового врегулювання.
"У найближчі години будуть створені пункти прийому в Люблінському воєводстві та в Підкарпатському, на польсько-українському кордоні", - сказаввін.
Пункти нададуть їжу, медичну допомогу та інформацію для біженців.
Боссернакер зазначив, що частина українців шукатиме безпечне місце серед співвітчизників, які вже легально перебувають у Польщі, а для частини Польща буде транзитною країною до США чи Західної Європи.
Заступник міністра пояснив, що це тимчасові пункти. Як він наголосив, якщо після проходження цього пункту біженець з війни потребує підтримки Республіки Польща, така підтримка йому також буде надана. За словами заступника міністра, уряд підготував місця, куди можна перемістити таких людей.
Внаслідок повномасштабної війни з України може втекти до 5 мільйонів людей.
ЄМи готові допомогти нашим сусідам знайти місце в Польщі. Залежно від того, що буде потрібно, ми будемо реалізовувати наступні етапи плану антикризового управлінняЄ, - наголосив заступник глави МВС та адміністрації.
За його словами, також підготовлено план медичної безпеки на випадок надходження будь-яких поранених з України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе