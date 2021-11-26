Молдова заявила, що погасила заборгованість перед "Газпромом"

Про це повідомляє пресслужба компанії "Молдовагаз".



"АТ "Молдовагаз" перерахувало ПАТ "Газпром" оплату за природний газ, спожитий у жовтні та першій половині листопада поточного року", - йдеться у повідомленні.



Раніше, 25 листопада, парламент Молдови ухвалив поправки до держбюджету, завдяки яким з'явилася можливість розрахуватися за газ із "Газпромом". Компанія "Молдовагаз" звернулася за допомогою до уряду, коли їй не вдалося розв'язати проблему заборгованості іншими шляхами.

Нагадаємо, "Газпром" погрожував найближчим часом відключити постачання газу до Молдови через відсутність проплати за жовтень і першу половину листопада.