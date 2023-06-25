Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 24 червня
У суботу, 24 червня, розпочався другий тур молодіжного ЧЄ з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
2-й тур
23 червня
Грузія - Бельгія 2:2
Голи: Цітаішвілі, 51, Гуліяшвілі, 87 - Де Куйпер, 15, Рамазані, 38
Португалія - Нідерланди 1:1
Голи: Альмейда, 20 - Броббі, 78
Румунія - Україна 0:1
Гол: Дікан, 89 (авт.)
Іспанія - Хорватія 1:0
Гол: Руїс, 1
- 24 червня молодіжна збірна України з футболу перемогла однолітків з Румунії у 2-му турі Євро-2023.
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