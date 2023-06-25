Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 24 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

2-й тур

23 червня

Грузія - Бельгія 2:2

Голи: Цітаішвілі, 51, Гуліяшвілі, 87 - Де Куйпер, 15, Рамазані, 38

Португалія - Нідерланди 1:1

Голи: Альмейда, 20 - Броббі, 78

Румунія - Україна 0:1

Гол: Дікан, 89 (авт.)

Іспанія - Хорватія 1:0

Гол: Руїс, 1