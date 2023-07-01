Молодіжний Євро-2023: розклад чвертьфінальних матчів 1 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Наша молодіжка вдало виступила у групі B, де випередила Хорватію і Румунію, але за додатковими показниками поступилась Іспанії.

Матч Франція - Україна у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 пройде 2 липня. Початок о 22:00.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

Чвертьфінал

1 липня

19:00 Ізраїль - Грузія

22:00 Іспанія - Швейцарія

Трансляція - "Суспільне Спорт"