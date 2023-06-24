Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 24 червня
У суботу, 24 червня, розпочинається другий тур молодіжного ЧЄ з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
2-й тур
23 червня
19:00 Грузія - Бельгія
19:00 Португалія - Нідерланди
19:00 Румунія - Україна
21:45 Іспанія - Хорватія
Трансляція - сайт "Суспільне Спорт"
- 21 червня у 1-му турі молодіжного ЧЄ з футболу збірна України U21 виявилась кращою за Хорватію.
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