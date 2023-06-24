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Молодіжний Євро-2023: розклад матчів і трансляцій 24 червня

24 червня, 2023 субота
07:00
Спорт Молодіжна збірна України, Україна U21

У суботу, 24 червня, розпочинається другий тур молодіжного ЧЄ з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

2-й тур

23 червня

19:00 Грузія - Бельгія

19:00 Португалія - Нідерланди 

19:00 Румунія - Україна

21:45 Іспанія - Хорватія

Трансляція - сайт "Суспільне Спорт"

футбол
Збірна України
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